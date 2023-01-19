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Guard Jordan Miller and Asst. Coach Irving Talk To Media Ahead Of Duke Game

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Jordan Miller talks of how he helps the team, where he's improved as a player, and his goal as a player.

Miller also talks about how the team is able to can come back and win games as they have done several times this season.

He also talks about pulling off the upset against Duke last season, and the importance of the contributions of Harlond Beverly.

Assistant Coach DJ Irving talks of the development of forward Norchad Omier and what he brings to the defensive side of the floor.

Irving also talks of the abilities of Miller, specifically his ability to rebound offensively.

He also shares his thoughts on Beverly and his impact on the team.

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