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Guard Nijel Pack and Asst. Coach Irvin Talk With Media Before Rutgers Game

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami Guard Nijel Pack talks of the challenge Rutgers presents. He talks of how dangerous Hurricanes can be, playing in Larranaga's system, the value of Norchad Omier, and transitioning to the point guard position.

Pack also shares his thoughts on what needed to be corrected from the one loss to Maryland this season.

Miami Assistant Basketball Coach DJ Irving compares Pack's shooting ability to the future basketball hall of fame Stephen Curry.

Irving also talks about the matchup between Omier and Rutgers center Clifford Omoruyi as well as his assessment of the team overall.

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