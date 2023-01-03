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Head Coach Jim Larranaga Answers Questions From Media Ahead of Georgia Tech

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga starts with the formations that Georgia Tech plays on defense and how to attack the Yellow Jackets. Larranaga talks about how the team has improved in the rebounding area, offensive production, and defense.

Coach Larranaga talks of the contributions of Wooga Poplar and Bensley Joseph, who have emerged as the leaders of the team and maintaining focus despite the early success of the team.

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