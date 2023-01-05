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Head Coach Jim Larranaga Talks Post Game After Loss To Georgia Tech

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga first talks about what impressed him with Georgia Tech's play in the 76-70 loss. Uncharacteristic mistakes, Norchad Omier being in foul trouble, and Isaiah Wong's bad shooting night are some factors that Larranaga attributed to the loss.

Miami dropped just its second game of the season and will look to bounce back next Wednesday at home against Boston College.


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