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Head Coach Jim Larranaga talks post game after win over Kansas State

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga answered questions from the media after the 91-83 win over Kansas State.

Miami returns to the hardwood in Lexington, Kentucky, to take on the 17th-ranked Wildcats in the ACC/SEC Challenge.

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