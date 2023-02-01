News More News
{{ timeAgo('2023-02-01 17:43:00 -0600') }} basketball Edit

Head Coach Jim Larranaga Talks Post Game After Win Over Virginia Tech

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga answered questions from the media after Miami's 92-83 win over Virginia Tech. Larranaga talks about why Nijel Pack was successful and the keys to victory over the Hokies.

He also talks of the success of Norchad Omier, the scoring versatility of the offense, closing out close games, and how the team fed from the energy of the home crowd.

Larranaga continues to answer questions about Isaiah Wong's performance and also talks of Lebron James getting closer to Kareem Abdul-Jabbar's scoring all-time scoring record. Larranaga talks of playing against Abdul-Jabbar and the challenges he and his team faced in guarding the hall of famer.

Talk with Miami fans on Canes Talk and Inside Canes Hoops

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}