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Video: Head Coach Jim Larranaga Talks To Media After Season Opening Win

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga provides his take on Miami's 67-54 win over Lafayette. He also shares his thoughts on the play of Norchad Omier, Nijel Pack, Bensley Joseph, Harlond Beverly, and Isaiah Wong.

He also shared what he told the team down two points at halftime and, ball movement, and the rotation.

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Photo Credit: Associated Press
Jim Larranaga, Head Coach, Miami
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