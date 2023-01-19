News More News
{{ timeAgo('2023-01-19 17:27:07 -0600') }} basketball Edit

Head Coach Jim Larranaga Talks With Media Ahead Of Road Game With Duke

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga talks about playing three road games in row (Duke, Florida State, Pitt).

Larranaga talks about the challenges Miami will face against Duke, the importance of senior guard Jordan Miller, the progression of Harlond Beverly, the defensive prowess of Norchad Omier, avoiding foul trouble, and avoiding slow starts.

Coach "L" also talks about utilizing the portal to maximize potential.

Miami travels to North Carolina to play Duke Saturday at noon.

Talk with Miami fans on Canes Talk and Inside Canes Hoops

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}