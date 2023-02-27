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Head Coach Katie Meier Addresses Media Before ACC Tournament Play

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Women's basketball head coach Katie Meier talked of the competition in the ACC going into conference tournament play.

Meier talks about the Cavinder twins and what they bring on the court and assess her team's overall performance during the regular season.

Coach Meier talks about referencing last year's tournament run in preparation for this week's tournament.

Meier also talked about the emotions of the week with reports of program receiving a one-year probation penalty from the NCAA.

Miami will receive a first-round bye in the ACC tournament and will play the winner of Georgia Tech and Boston College.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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