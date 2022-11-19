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Injury Updates: Miami Vs. Clemson

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami is still battling injuries going into its game against Clemson. Check out our premium board Canes Talk for what we know about the team going into Saturday's game.

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