 CaneSport - Inside Look: Latest with key visitors Emory Williams and Raymond Cottrell
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Inside Look: Latest with key visitors Emory Williams and Raymond Cottrell

Matt Shodell • CaneSport
Managing Editor
@canesport

The Miami Hurricanes hosted QB Emory Williams and WR Raymond Cottrell (a Georgia commitments) for official visits this past weekend, and we have your insight on where things go from here with the Milton (Fla.) High teammates:

CLICK HERE FOR THE SITUATION WITH WILLIAMS/COTTRELL COMING OFF THEIR CANE OFFICIAL VISIT

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