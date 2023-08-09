News More News
ago football Edit

Intel on five-star Colin Simmons ahead of commitment decision

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

For five-star defensive lineman Colin Simmons, Miami was named one of the top three schools (LSU and Texas) ahead of his commitment Thursday, August 10th at 2 PM.

For more, visit our premium message board Canes Talk.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}