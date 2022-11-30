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Intel On Miami Defensive Lineman Target Joshua Horton

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami will continue to add prospects to its recruiting class regardless if they are committed to another school. There has been much speculation if Joshua Horton would stay committed to the North Carolina Tar Heels.

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