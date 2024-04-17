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Interview with NFL great Clinton Portis

Adam Friedman
Rivals.com Video

Adam Friedman sits down with NFL great Clinton Portis to discuss the Miami Hurricanes, his days as a high school recruit, and how he handles the process now as a father of a prospect.

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