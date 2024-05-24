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Isaac Sowells talks top five before official visits
Greg Smith
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
There are five schools remaining for Louisville (Ky.) Male three-star center Isaac Sowells. The lineman (6-1, 310) was at the Rivals Camp Series in Indianapolis last weekend to show what he could d...
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