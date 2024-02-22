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J.D. Arteaga talks post-game after 4-3 loss to UCF

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

J.D. Arteaga talks post-game after the first of his career as the head coach of the University of Miami baseball team. Miami lost to UCF at home on Wednesday, 4-3.

Miami will look to bounce back this weekend as the team faces off against Long Island in a three-game series at home. Game one of the series is Friday, with the first pitch scheduled for 7:00 PM Eastern.

This article will be updated

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