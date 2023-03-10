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Jim Larranaga talks before ACC tournament matchup with Duke

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head coach Jim Larranaga speaks with Marcus Benjamin after practice at the ACC tournament.

Miami prepares for its matchup against Duke in the semifinal of the tournament Friday night, the third game between the two schools this season.

Larranaga shares what concerns him about his team, the Blue Devils, and the team mentality going into the game.

The tip is set for 7:00 PM at the Greensboro Coliseum in North Carolina.

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