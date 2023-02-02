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Jim Larranaga Talks To Media Ahead of Games Against Clemson, Duke

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga talks about managing Norchad Omier so he can be as effective as possible. Coach also talks about what to expect from Clemson, and how to be consistent in winning games and closing out games on the road.

He also talks of Nijel Pack and his hot shooting streak on Monday night against Virginia Tech.

Coach L also talks about the challenges of playing Duke. The Canes host the Blue Devils on Monday night at 7:00 PM.

Miami travels to South Carolina for a matchup with Clemson at 3:00 PM Saturday.

Talk with Miami fans on Canes Talk and Inside Canes Hoops

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