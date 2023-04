It was a banner day in Coral Gables on Thursday. Kamren Kinchens was honored by the University of Miami by having his name raised in the rafters of Miami's indoor practice facility. He is the first player to have an All-American banner while actively playing at Miami.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ob3RoaW5nIGxpa2Ugc2VlaW5nIHlvdXIgbmFtZSB1cCBpbiB0aGUg cmFmdGVycy48YnI+PGJyPkNvbmdyYXRzIHRvIG91ciBBbGwtQW1lcmljYW4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LS2luY2hlbnM1P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLS2luY2hlbnM1PC9hPiEgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL0dEOUlHczNCYVoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9HRDlJR3Mz QmFaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pYW1pIEh1cnJpY2FuZXMgRm9vdGJhbGwg KEBDYW5lc0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NhbmVzRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE2NDQxMzQwNjMzNDk4NzQ2ODg/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4y77iP4oOjNO+4j+KDoyBpcyBvZmZpY2lhbGx5IHVwIGluIHRoZSBy YWZ0ZXJzLiDwn6W5PGJyPjxicj5LYW1yZW4gS2luY2hlbnPigJkgc3Rvcnkg aXMganVzdCBnZXR0aW5nIHN0YXJ0ZWQuIPCfpKsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL0RtdkhwQ2U1dVQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9EbXZIcENlNXVU PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IDMwNSBTcG9ydHMgKEAzMDVTcG9ydHNzKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzMwNVNwb3J0c3Mvc3RhdHVzLzE2 NDQxNjA2ODMzNzcwMzMyMjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwg NywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Kinchens, an all-conference first-team selection, tied for the nation’s lead in interceptions during the regular season and led the Hurricanes with 59 tackles.

His six picks trailed only Bennie Blades (10) and Sean Taylor (10) on Miami’s single-season interception list in the modern era of Miami Hurricanes Football. Kinchens added one forced fumble and one fumble recovery on the year. According to Pro Football Focus, he was the highest rated safety in all of college football.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5LYW1yZW4gS2luY2hlbnM6IENhcmVlciBiZXN0IDkxLjAgUEZGIGdy YWRlIHRoaXMgc2Vhc29uPGJyPjxicj5MZWFkcyBhbGwgU2FmZXRpZXPwn5mM IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby83c2NvbWltc0Q1Ij5waWMudHdpdHRl ci5jb20vN3Njb21pbXNENTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQRkYgQ29sbGVnZSAo QFBGRl9Db2xsZWdlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BG Rl9Db2xsZWdlL3N0YXR1cy8xNTk2MjM0MDE0MjA0OTY4OTYwP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=