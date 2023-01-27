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Latest On Possible Interviews For Miami's Offensive Coordinator Position

CanesCounty.com
Staff

Miami is wasting zero time in trying to find a replacement for Josh Gattis. Miami will interview plenty of big names in the next upcoming weeks.

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Miami has an interest in a former SEC coach and a former SEC quarterback.

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