 CaneSport - Lichtenstein felt pride while playing in Spring Game
News More News
{{ timeAgo('2022-04-16 14:05:34 -0500') }} football Edit

Lichtenstein felt pride while playing in Spring Game

CaneSport.com
Staff

Don't miss what DL Jacob Lichtenstein was talking about after Miami's Spring Game today:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}