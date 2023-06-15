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List of Miami Targets at OT7

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

The OT7 National Championship in Los Angeles, California will feature arguably the largest collection of talent in high school football history. The event run by Overtime Media is built as the national championship when it comes to seven-on-seven football on the varsity high school level.

Twelve of the best seven-on-seven programs in the country will compete in a four-day tournament that consists of numerous players Miami is recruiting. Miami commits Vincent Shavers and Chance Robinson are participants.

Here is a breakdown of the Miami targets in California for the weekend.

DEFCON

24K

California Power

Midwest Boom

Pressure

RAW Miami

South Florida Express

Team TOA

Trillion Boys

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

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