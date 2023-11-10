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Live Game Thread: Miami Vs. Florida State

Marcus Benjamin • CanesCounty
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Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

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