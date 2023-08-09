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Live Thread: Miami Football - Observations From Fall Practice #7

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami is back on the practice field for practice number seven Wednesday morning.

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