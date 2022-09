*** Kickoff is in 34 minutes. Let’s see what changes the Miami offense makes today after a disappointing outing last week.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ob3RhYmxlIFN0YXJ0ZXJzIGZvciBNaWFtaSBhZ2FpbnN0IE1pZGRs ZSBUZW5uZXNzZWUgU3RhdGU6IERUIExlb25hcmQgVGF5bG9yLCBTdGFyIC0g VGUmIzM5O0NvcnkgQ291Y2gsIFJUIC0gREogU2NhaWZlLCBMQiAtIENvcmV5 IEZsYWdnLCBXYXlubW9uIFN0ZWVkPGJyPjxicj5aaW9uIE5lbHNvbiBub3Qg ZHJlc3NlZC48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXJjdXMgQmVuamFtaW4gKEBCZW5qYW1p blJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZW5qYW1p blJpdmFscy9zdGF0dXMvMTU3Mzc0ODQyNjI3NzMyNjg0OT9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

***Lightning Delay at Hard Rock Stadium, we could be here for a while. Delay is for 25 minutes. ***DL Jabari Ishmael also not dressed for the game.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ESiBJdmV5LCBIZW5yeSBQYXJyaXNoIEpyLiwgTWl0Y2hlbGwgQWd1 ZGUgYW5kIEp1c3RpY2UgT2x1d2FzZXVuIGFyZSBNaWFtaeKAmXMgdGVhbSBj YXB0YWlucyB0aGlzIGFmdGVybm9vbi48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFu IChAR2VvTWlsaWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dl b01pbGlhbi9zdGF0dXMvMTU3Mzc1OTU2Nzc0MTE5ODMzNz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TY3JhdGNoIHRoYXQsIGtpY2tvZmYgbm93LjwvcD4mbWRhc2g7IEdl byBNaWxpYW4gKEBHZW9NaWxpYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vR2VvTWlsaWFuL3N0YXR1cy8xNTczNzU5ODg5MjA1MjMxNjE3P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Tyrique Stevenson, Te’Cory Couch and DJ Ivey are the starting corners. Kamren Kinchens and James Williams at safety. Leonard Taylor and Darrell Jackson Jr. at defensive tackle. Mitchell Agude and Jahfari Harvey at defensive end. Keontra Smith and Corey Flagg Jr. at linebacker.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BdmFudGFlIFdpbGxpYW1zIGNoZWNraW5nIGludG8gdGhlIGdhbWUg ZWFybHkgaW4gdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIgYW5kIGF0IGZyZWUgc2FmZXR5 IGluIHJlbGllZiBvZiBKYW1lcyBXaWxsaWFtcy4gQSBuZXcgY2hhbmdlIG9u IGRlZmVuc2UgdGhpcyB3ZWVrLCBhbG9uZyB3aXRoIEtlb250cmEgU21pdGgg c3RhcnRpbmcgYXQgbGluZWJhY2tlci48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFu IChAR2VvTWlsaWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dl b01pbGlhbi9zdGF0dXMvMTU3Mzc2MTk3NzA1MDA4NzQyND9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GcmFuayBMYWRzb24gSnIuIGdldHMgdGhlIHN0YXJ0aW5nIG5vZCB0 b2RheSBvdmVyIEtleeKAmVNoYXduIFNtaXRoIGFuZCBhbiBpbnRlcmNlcHRp b24gdGhyb3duIG9uIHRoZSB2ZXJ5IGZpcnN0IG9mZmVuc2l2ZSBwbGF5IGZv ciBxdWFydGVyYmFjayBUeWxlciBWYW4gRHlrZS48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8g TWlsaWFuIChAR2VvTWlsaWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0dlb01pbGlhbi9zdGF0dXMvMTU3Mzc2MjgzMzU3MzE5OTg4MT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UeWxlciBWYW4gRHlrZSB3aXRoIGhpcyBzZWNvbmQgaW50ZXJjZXB0 aW9uIG9mIHRoZSBkYXkgb24gaGlzIHNlY29uZCB0aHJvdy4gVGhpcyB0aW1l IGZvciBhIHBpY2sgc2l4IGZvciBNVFNVLiBUaGUgb2ZmZW5zaXZlIHdvZXMg Y29udGludWUgZnJvbSB0aGUgQSZhbXA7TSBnYW1lIGxhc3Qgd2VlayBhbmQg c2VlbSB0byBiZSBldmVuIHdvcnNlIHRvZGF5LiBNVFNVIC0gMTAgfCBDYW5l cyAtIDA8L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAR2VvTWlsaWFuKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dlb01pbGlhbi9zdGF0dXMvMTU3 Mzc2NDc5NDIzODIzODczMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i ZXIgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

I don’t think Mario Cristobal is having a very “happy” birthday this afternoon with the Canes having three turnovers on three offensive drives. Kamren Kinchens lightens the early moments of this game with his second diving interception of the season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Sb21lbGxvIEJyaW5zb24gZ2V0dGluZyB0aGUgc3RhcnQgdG9kYXkg aW4gdGhlIHNsb3Qgb3ZlciBCcmFzaGFyZCBTbWl0aCBpbiB0aGlzIGZpcnN0 IHF1YXJ0ZXIuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQEdlb01pbGlhbikg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HZW9NaWxpYW4vc3RhdHVz LzE1NzM3NjY1MTcwOTkwMDgwMDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw dGVtYmVyIDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Canes now down 3-17 with 4:21 minutes left in the first quarter. Tyler Van Dyke has had many struggles in the passing game and a deep ball touchdown for MTSU quarterback Cunningham.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ob3RpY2VkIE1pYW1p4oCZcyBvZmZlbnNlIHVzaW5nIEVsaWphaCBB cnJveW8gb3V0IHdpZGUgb24gdGhlaXIgZmlmdGggZHJpdmUuIEphbGVlbCBT a2lubmVyIGhhcyBjaGVja2VkIGluIHRvIHRoZSBnYW1lIGFzIHdlbGwgYXQg VEUuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQEdlb01pbGlhbikgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HZW9NaWxpYW4vc3RhdHVzLzE1NzM3 NzAyNDY1MDIxOTUyMDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVy IDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Frank Ladson Jr. has made a few catches today in traffic that are much needed for a wide receiver to step up in the absence of Jacolby George and Xavier Restrepo. Canes need more of that.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgb2ZmZW5zaXZlIHdvZXMgY29udGludWUuIERyb3BwZWQgcGFz c2VzIGFuZCBtaXNzZWQgdGhyb3dzIGNvbnRpbnVlIGFzIHdlbGwuIE1pYW1p IG1heSBoYXZlIHRvIGNvbnNpZGVyIGdpdmluZyBKYWtlIEdhcmNpYSBhIHNl cmllcyBvciB0d28sIGFuZCB0aGUgZGVmZW5zZSBub3cgc2VlbXMgdG8gYmUg YnJlYWtpbmcgZG93biBnaXZpbmcgdXAgdHdvIGNodW5rIHBsYXlzIHRoaXMg YWZ0ZXJub29uLjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBHZW9NaWxpYW4p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2VvTWlsaWFuL3N0YXR1 cy8xNTczNzczNTQ2MTU2OTQ5NTA3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Canes now down 24-3 with 12:17 left in the second quarter after a quarterback scramble from Cunningham. Miami has a few key recruits in attendance today and this is not how you win them over.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgQm9vIEJpcmRzIGFyZSBvdXQgaW4gdGhlIHN0YW5kcyBhbmQg TWlhbWnigJlzIG9mZmVuc2UgY29udGludWVzIHRvIHNwdXR0ZXIgdG9kYXku PC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQEdlb01pbGlhbikgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HZW9NaWxpYW4vc3RhdHVzLzE1NzM3NzYw MzYwMDA2ODE5ODY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI0 LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Miami with a new punter today in Will Hutchinson.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb3UgSGVkbGV5IHN1c3RhaW5lZCBhbiBpbmp1cnkgZHVyaW5nIHdh cm0tdXBzIGFjY29yZGluZyB0byBXUUFNLjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxp YW4gKEBHZW9NaWxpYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v R2VvTWlsaWFuL3N0YXR1cy8xNTczNzc3MDAxMzk1MTI2MjcyP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DQiBUeXJpcXVlIFN0ZXZlbnNvbiBpcyBodXJ0IGFuZCBoYXMgZW50 ZXJlZCB0aGUgdHJhaW5lcnMgdGVudC48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFu IChAR2VvTWlsaWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dl b01pbGlhbi9zdGF0dXMvMTU3Mzc3ODI2MzEwODk0Nzk3ND9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PbmUgb2YgdGhlIG9ubHkgcG9zaXRpdmVzIEkgY291bGQgc2F5IGFi b3V0IE1pYW1p4oCZcyBvZmZlbnNlIHRvZGF5IGlzIHRoZSBlbWVyZ2VuY2Ug b2YgV1IgRnJhbmsgTGFkc29uLiBPdXRzaWRlIG9mIHRoYXQsIGl0IGhhcyBu b3QgYmVlbiBwcmV0dHkgdG9kYXkgYXQgYWxsLiBMYWNrIG9mIHVzYWdlIG9m IGJpZyBydW5uaW5nIGJhY2sgaW4gc2hvcnQteWFyZGFnZSBhbmQgcmVkem9u ZSB0b3VjaGVzLiBQZXJzb25uZWwgdXNhZ2UgaXMga2V5IGFzIHdlbGzigKY8 L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAR2VvTWlsaWFuKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dlb01pbGlhbi9zdGF0dXMvMTU3Mzc4MDAz MDI5NDk5MDg1MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjQs IDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZWNvbmQgd2VlayBJIG1lbnRpb24gdGhlIGxhY2sgb2YgRnJhbmts aW4gSnIuIGluIHRoZSBvZmZlbnNlLjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4g KEBHZW9NaWxpYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR2Vv TWlsaWFuL3N0YXR1cy8xNTczNzgwMDMyMzI5MjI4Mjg4P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK