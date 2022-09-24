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LIVE Thread: Miami vs Middle Tennessee State - Thoughts and Reactions

Canes County
National Recruiting Analyst

*** Kickoff is in 34 minutes. Let’s see what changes the Miami offense makes today after a disappointing outing last week.

***Lightning Delay at Hard Rock Stadium, we could be here for a while. Delay is for 25 minutes.

***DL Jabari Ishmael also not dressed for the game.

Tyrique Stevenson, Te’Cory Couch and DJ Ivey are the starting corners. Kamren Kinchens and James Williams at safety. Leonard Taylor and Darrell Jackson Jr. at defensive tackle. Mitchell Agude and Jahfari Harvey at defensive end. Keontra Smith and Corey Flagg Jr. at linebacker.

I don’t think Mario Cristobal is having a very “happy” birthday this afternoon with the Canes having three turnovers on three offensive drives. Kamren Kinchens lightens the early moments of this game with his second diving interception of the season.

Canes now down 3-17 with 4:21 minutes left in the first quarter. Tyler Van Dyke has had many struggles in the passing game and a deep ball touchdown for MTSU quarterback Cunningham.

Frank Ladson Jr. has made a few catches today in traffic that are much needed for a wide receiver to step up in the absence of Jacolby George and Xavier Restrepo. Canes need more of that.

Canes now down 24-3 with 12:17 left in the second quarter after a quarterback scramble from Cunningham. Miami has a few key recruits in attendance today and this is not how you win them over.

Miami with a new punter today in Will Hutchinson.

Quarterback Jake Garcia is warming up on the sidelines for Miami. A quarterback change coming up?

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