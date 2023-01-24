Live Updates: Miami Vs. Florida State
DATE: Tuesday, January 21, 2022
WHERE: Tucker Center (11, 500); Tallahassee, Florida
TIME/TV: 7:00 pm EST/ESPNU
LIVE AUDIO: 560 WQAM
FLORIDA STATE: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter
Florida State had a rough start to its schedule starting out 1-9. The Seminoles have settled in with the conference schedule and are 5-4 so far and have an overall record of 7-13. The 20th-ranked Hurricanes have struggled on the road going 3-3 and remain undefeated at home.
Miami has not won in Tallahassee in five years and has lost nine straight games to FSU.
Line: Miami -3.0
Over/Under: 149
Miami Individual Leaders
|Points
|Rebounds
|Assists
|
Isaiah Wong
|
16.2
|
3.7
|
4.4
|
Norchad Omier
|
13.7
|
12.4
|
1.1
|
Jordan Miller
|
15.8
|
5.8
|
2.2
Florida State Individual Leaders
|Points
|Rebounds
|Assists
|
Darin Green Jr.
|
14.6
|
3.1
|
2.1
|
Matthew Cleveland
|
14.3
|
8.1
|
1.9
|
Jalen Walker
|
6
|
2.8
|
3.8
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