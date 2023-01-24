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Live Updates: Miami Vs. Florida State

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

DATE: Tuesday, January 21, 2022

WHERE: Tucker Center (11, 500); Tallahassee, Florida

TIME/TV: 7:00 pm EST/ESPNU

LIVE AUDIO: 560 WQAM

FLORIDA STATE: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

Florida State had a rough start to its schedule starting out 1-9. The Seminoles have settled in with the conference schedule and are 5-4 so far and have an overall record of 7-13. The 20th-ranked Hurricanes have struggled on the road going 3-3 and remain undefeated at home.

Miami has not won in Tallahassee in five years and has lost nine straight games to FSU.

Line: Miami -3.0

Over/Under: 149

Miami Individual Leaders
Points Rebounds Assists

Isaiah Wong

16.2

3.7

4.4

Norchad Omier

13.7

12.4

1.1

Jordan Miller

15.8

5.8

2.2
Florida State Individual Leaders
Points Rebounds Assists

Darin Green Jr.

14.6

3.1

2.1

Matthew Cleveland

14.3

8.1

1.9

Jalen Walker

6

2.8

3.8
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