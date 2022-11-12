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{{ timeAgo('2022-11-12 13:58:37 -0600') }} football Edit

Live Updates: Miami vs Georgia Tech

Geo Milian • CanesCounty
Reporter / Analyst
@RivalsGeo

- Slight drizzle in Atlanta, Georgia right now at Bobby Dodd Stadium but it’s expected to clear up for kickoff at 3:30 PM EST. Expecting the weather to vary between 60 and 50 degrees in addition to partly cloudy skies.

- QB Tyler Van Dyke will not be suiting up this afternoon for the Hurricanes along with RB Henry Parrish Jr.

- Freshman Jacurri Brown will be getting the start for Miami today at quarterback.

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