News More News
{{ timeAgo('2022-12-10 12:54:25 -0600') }} basketball Edit

Live Updates: Miami Vs. NC State

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Live Updates of Miami's first home ACC game of the 2022-23 season against NC State. The Hurricanes come into the game 9-1 while the Wolfpack hold a 8-2 record.

- Looks to be a minimal crowd here at the Watsco center. There may be about 400 people in the building so far. Twelve minutes before tip-off.

- Miami misses first three shots but Jordan Miller gets Canes on the board with a three-point-play



- Watsco Center filling up a bit since tip. Maybe about 1000 fans.

- NC State showing early full-court press, causes 10-second violation

- Score 19-11 with 11:56 to go in the first half. Canes down

Talk with Miami fans on Canes Talk

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}