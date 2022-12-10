Live Updates of Miami's first home ACC game of the 2022-23 season against NC State. The Hurricanes come into the game 9-1 while the Wolfpack hold a 8-2 record.
- Looks to be a minimal crowd here at the Watsco center. There may be about 400 people in the building so far. Twelve minutes before tip-off.
- Miami misses first three shots but Jordan Miller gets Canes on the board with a three-point-play
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- Watsco Center filling up a bit since tip. Maybe about 1000 fans.
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- NC State showing early full-court press, causes 10-second violation
- Score 19-11 with 11:56 to go in the first half. Canes down
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