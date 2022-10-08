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Live Updates: Miami Vs. North Carolina

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami hosts North Carolina at 4 PM Eastern.

- There was some light rain but seemed to stop for now.


Geo: Today's captains for Miami are Will Mallory, James Williams, Kamren Kinchens and Jalen Rivers

Miami’s first offensive drive.. not so much success. They have to establish the run against a UNC defense that is giving up 195-yards per game on the ground.

It seems like Miami’s cornerback woes carry into this game against #UNC. Tyrique Stevenson gets burned for a deep ball TD. Miami needs answers at the position.

I have questions about Miami’s personnel usage in terms of down and distance and playing to your rosters strengths.

Center Jakai Clark is down on the field. He walks off with a trainer to the locker room.

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