Live Updates: Miami Vs. North Carolina
Miami hosts North Carolina at 4 PM Eastern.
- There was some light rain but seemed to stop for now.
Geo: Today's captains for Miami are Will Mallory, James Williams, Kamren Kinchens and Jalen Rivers
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Miami’s first offensive drive.. not so much success. They have to establish the run against a UNC defense that is giving up 195-yards per game on the ground.
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It seems like Miami’s cornerback woes carry into this game against #UNC. Tyrique Stevenson gets burned for a deep ball TD. Miami needs answers at the position.
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I have questions about Miami’s personnel usage in terms of down and distance and playing to your rosters strengths.
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Center Jakai Clark is down on the field. He walks off with a trainer to the locker room.
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