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Live Updates: Miami vs Pittsburgh

Geo Milian • CanesCounty
Reporter / Analyst
@RivalsGeo

- Weather looks like it’s going to be in the high 70’s and partly cloudy tonight for the Hurricanes regular season finale against Pittsburgh. Kickoff is set for 8:00 PM EST.

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