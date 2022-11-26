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football
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Live Updates: Miami vs Pittsburgh
Geo Milian
•
CanesCounty
Reporter / Analyst
- Weather looks like it’s going to be in the high 70’s and partly cloudy tonight for the Hurricanes regular season finale against Pittsburgh. Kickoff is set for 8:00 PM EST.
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