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{{ timeAgo('2022-10-29 10:27:28 -0500') }} football Edit

Live Updates: Miami vs Virginia

Geo Milian • CanesCounty
Reporter / Analyst
@RivalsGeo

- Kickoff in a little over an hour and there is beautiful weather in Charlottesville, Virginia for todays game. Partly cloudy outside and a nice 60 degrees for the start of the game.

Akheem Mesidor will not return in the second half of this game.

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