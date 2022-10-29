Live Updates: Miami vs Virginia
- Kickoff in a little over an hour and there is beautiful weather in Charlottesville, Virginia for todays game. Partly cloudy outside and a nice 60 degrees for the start of the game.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVyZSBpcyBhIHBvc3NpYmlsaXR5IFhhdmllciBSZXN0cmVwbyBj b3VsZCBnaXZlIGl0IGEgZ28gdG9kYXksIGEgZGVjaXNpb24gd2lsbCBiZSBt YWRlIGR1cmluZyBwcmUtZ2FtZSB3YXJtIHVwcy48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8g TWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjM4MTMzMzM4Mjc5NTI3Mj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5YYXZpZXIgUmVzdHJlcG8gaXMgY2xlYXJlZCB0byBnaXZlIGl0IGEg Z28gdG9kYXkuIEhpcyBzbmFwIGNvdW50IHdpbGwgYmUgbW9uaXRvcmVkLjwv cD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg2Mzg1MzQ1 OTU1OTg3NDU4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIw MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5lcyBnZXQgdGhlaXIgc2Vjb25kIDEwMC15YXJkIHBlcmZvcm1h bmNlIHJlY2VpdmVyIG9mIHRoZSAyMDIyIHNlYXNvbiBiYWNrIGZyb20gaW5q dXJ5IHRoaXMgYWZ0ZXJub29uLjxicj48YnI+WGF2aWVyIFJlc3RyZXBvIHdp bGwgc3VpdCB1cCBmb3IgdGhlIFZpcmdpbmlhIGdhbWUuPGJyPjxicj7wn5SX OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTGI3TU9SZnBFRSI+aHR0cHM6Ly90 LmNvL0xiN01PUmZwRUU8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9jYW5lc19jb3VudHk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhbmVzX0Nv dW50eTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0w2eGRDSEpJdHciPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9MNnhkQ0hKSXR3PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBN aWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg2MzkyMTg0NDQ1ODk0NjU2P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhbmVzRm9vdGJh bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhbmVzRm9vdGJhbGw8L2E+IENh cHRhaW5zIGZvciB0b2RheXMgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IFZpcmdpbmlhLjxicj48 YnI+SmFoZmFyaSBIYXJ2ZXk8YnI+TG91IEhlZGxleTxicj5EYXJyZWxsIEph Y2tzb24gSnIuPGJyPldpbGwgTWFsbG9yeTxicj5Db2xiaWUgWW91bmc8L3A+ Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjM5NDEzNDU2 NjU1OTc0ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIy PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWFtaSBPZmZlbnNpdmUgU3RhcnRlcnPCrcKtwq06PGJyPjxicj5R QiAjMTMgSmFrZSBHYXJjaWEsIFJCICMyMSBIZW5yeSBQYXJyaXNoLCBKci4s IFdSICM4IEZyYW5rIExhZHNvbiwgSnIuLCBXUiAjODggQ29sYmllIFlvdW5n LCBXUiAjMTUgSmFjb2xieSBHZW9yZ2UsIFRFICM4NSBXaWxsIE1hbGxvcnks IExUICM3NCBKb2huIENhbXBiZWxsLCBKci4sIExHICM2NCBKYWxlbiBSaXZl cnMsIEMgIzUzIEpha2FpIENsYXJrLCBSRyAjNTUgQW5leiBDb29wZXIsIFJU ICM1MSBESiBTY2FpZmUsIEpyLjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBS aXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxz R2VvL3N0YXR1cy8xNTg2NDAwNDczMzU1MDAxODU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaWFtaSBEZWZlbnNpdmUgU3RhcnRlcnM6PGJyPjxicj5ETCAjOTAg QWtoZWVtIE1lc2lkb3IsIERMICM2IERhcnJlbGwgSmFja3NvbiwgSnIuLCBE TCAjNTYgTGVvbmFyZCBUYXlsb3IgSUlJLCBETCAjNDUgTWl0Y2hlbGwgQWd1 ZGUsIFNUQVIgIzIzIFRl4oCZQ29yeSBDb3VjaCwgTEIgIzExIENvcmV5IEZs YWdnLCBKci4sIExCICM0MCBDYWxlYiBKb2huc29uLCBDQiAjOCBESiBJdmV5 LCBTICMyNCBLYW0gS2luY2hlbnMsIFMgIzcgQWwgQmxhZGVzLCBKci4sIENC ICMyIFR5cmlxdWUgU3RldmVuc29uPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAo QFJpdmFsc0dlbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZh bHNHZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0MDA1OTc4ODM3Njg4MzI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbnRlcmVzdGluZyB0byBzZWUgQ2FsZWIgSm9obnNvbiBzdGFydGlu ZyBvcHBvc2l0ZSBvZiBDb3JleSBGbGFnZyBKci4gdG9kYXkuIENhbGViIHdh cyBtb3N0bHkgcGxheWluZyBhdCB0aGUgTWlrZSBzcG90IHRoaXMgc2Vhc29u LjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg2NDAy MTI2NjExNDgwNTc3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjks IDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MaWtpbmcgdGhpcyBKYWN1cnJpIEJyb3duIHBhY2thZ2UgaW4gdGhl IHNlY29uZCBoYWxmIG9mIHRoZSBzZWFzb24uPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1p bGlhbiAoQFJpdmFsc0dlbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9SaXZhbHNHZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0MDM1NDM3NDkwMzgwODE/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MaWtlIHRoZSBjcmVhdGl2aXR5IGJ1dCB0aG9zZSByZXZlcnNlcyB3 aXRoIDAganVzdCBoYXZlIG5vdCBiZWVuIHRoZXJlIHRoaXMgc2Vhc29uLjwv cD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg2NDA0NTU0 OTYyMzU0MTc4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIw MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OeWphbGlrIEtlbGx5IG1ha2luZyBiaWcgcGxheXMgb24gdGhlIHJv YWQuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQFJpdmFsc0dlbykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNHZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0 MDYzODk5NDkyMTg4MTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAy OSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5lcyBnb2luZyAzIGFuZCBvdXQgb24gb2ZmZW5zZS4gTm90IG11 Y2ggc3VjY2VzcyB0aGlzIGFmdGVybm9vbi48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWls aWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQwNzIxMTgzNTYyOTU2OD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbnlvbmUgZWxzZSBleHBlcmllbmNpbmcgYSBkZWxheSBpbiBzdHJl YW0/PC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQFJpdmFsc0dlbykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNHZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0 MDk3MDQ3Nzg4OTEyNjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAy OSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5lcyBoYXZpbmcgYSBzaWduIG9mIGxpZmUgb24gb2ZmZW5zZSBu b3cuIEhhdmUgdG8ga2VlcCBvbiBmZWVkaW5nIEhlbnJ5IFBhcnJpc2ggSnIu IHRoZSBiYWxsLjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1 cy8xNTg2NDExMTM4NTI2NjA5NDA4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9j dG9iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgb25seSBzaWx2ZXItbGluaW5nIGluIHRoaXMgdWdseSBmaXJz dCBoYWxmIG9mZmVuc2UgZnJvbSBib3RoIHRlYW1zLiBDYW5lcyBEZWZlbnNl IGhhcyBub3QgZ2l2ZW4gdXAgYSBzY29yZSB5ZXQuPC9wPiZtZGFzaDsgR2Vv IE1pbGlhbiAoQFJpdmFsc0dlbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9SaXZhbHNHZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0MTIwODc0ODM3MTk2ODA/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Akheem Mesidor will not return in the second half of this game.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCBzdG9wIGZyb20gdGhlIENhbmVzIGRlZmVuc2UgYWdhaW4u IFRocmVlIGFuZCBvdXQgYW5kIEphY29sYnkgR2VvcmdlIHdpdGggYW5vdGhl ciAxMCsgeWFyZCBwdW50IHJldHVybiB0b2RheS48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8g TWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQxMzAzOTgwODUyNDI4OD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db2xiaWUgWW91bmcgZG9pbmcgQ29sYmllIFlvdW5nIHRoaW5ncy48 L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQxNDE4 ODM0MzMxMjM5MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5lcyBoYXZlIHRvIGdvIGZvciBpdCBoZXJlIG9uIGZvdXJ0aCBk b3duLiBZb3UgbmVlZCB0byBnbyB1cCBhIHNjb3JlIGJlZm9yZSB0aGUgaGFs Zi48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQx NDUwOTUyMjI4ODY0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5 LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5lcyBnbyB1cCAzLTAgaW50byB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgYWZ0 ZXIgYSAzOC15YXJkIGZpZWxkIGdvYWwgZnJvbSBBbmRyZXMgQm9ycmVnYWxl cyBpcyBjb252ZXJ0ZWQuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQFJpdmFs c0dlbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNHZW8v c3RhdHVzLzE1ODY0MTU1MTAxOTUxNjMxNDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWtlIEdhcmNpYSBoYXMgY29tcGxldGVkIDEwIG9mIDE2IHBhc3Nl cyB0aGlzIGFmdGVybm9vbiBvbiBhIDYzJSBjb21wbGV0aW9uIHJhdGUuIDEw OS44IHF1YXJ0ZXJiYWNrIHJhdGluZy48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFu IChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jp dmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQxNzY3NjEyMDc1MjEyOD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZWNvbmQgaGFsZiBvZiB0aGUgc2Vhc29uIHByb2dyZXNzaW9uIGZy b20geW91bmcgZnJlc2htZW4gbGlrZSBOeWphbGlrIEtlbGx5IGFuZCBXZXNs ZXkgQmlzc2FpbnRoZSBpcyBzaG93aW5nIG1vcmUuPGJyPjxicj5BbmV6IENv b3BlciBoYXMgdG8gY29udGludWUgdG8gc2V0dGxpbmcgaW50byB0aGUgZ2Ft ZSwgaGUgaXMgTWlhbWnigJlzIGJlc3QgYXZhaWxhYmxlL2hlYWx0aHkgYXQg UkcgZm9yIHRoZSBtb21lbnQuPGJyPjxicj5DYW5lcyBsaW5lYmFja2VycyBo YXZlIHRvIGdldCBiZXR0ZXIgb24gUUIgc3B5LjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBN aWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg2NDE3MjI1NDg0NzMwMzY5P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CcmFzaGFyZCBTbWl0aCBvbiBraWNrb2ZmcyBhbm90aGVyIHBsdXMu PC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQFJpdmFsc0dlbykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNHZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0MTc3 ODc2NjgzNTMwMjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwg MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgdXNhZ2Ugb2YgdGhvc2UgdHdvIHRpbWVvdXRzIG9uIGJhY2sg dG8gYmFjayBmb3VydGggZG93bnMgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGbigKYganVz dCBkb27igJl0IGdldCBpdC48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2 YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dl by9zdGF0dXMvMTU4NjQyMTAwODMxOTU0OTQ0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWhmYXJpIEhhcnZleSB3aXRoIGhpcyBzZWNvbmQgc2FjayBvZiB0 aGUgZ2FtZS4gTWlhbWnigJlzIGRlZmVuc2l2ZSBsaW5lIGdldHRpbmcgaG9t ZS48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQy MTUxMTU4NTY2NTAyND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5 LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Eb3VibGUgYmFjayBicmVha2VyIGFzIHR3byBNaWFtaSBkZWZlbnNp dmUgYmFja3MgYnVtcCBpbnRvIGVhY2ggb3RoZXIg8J+kpuKAjeKZgu+4jzwv cD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg2NDIxODUy Njg3MTcxNTg1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIw MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZW9uYXJkIFRheWxvciBub3cgd2l0aCAyLjAgdGFja2xlcyBmb3Ig bG9zcyBpbiB0aGlzIGdhbWUuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQFJp dmFsc0dlbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNH ZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0MjIwMTI5NDcyMjI1Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NaXRjaGVsbCBBZ3VkZSBoYXZpbmcgaGlzIGJlc3QgZ2FtZSBhcyBh IEh1cnJpY2FuZSBvbiB0aGUgcm9hZCB0b2RheS48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8g TWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQyMjM2Njg5NjIzODU5Mj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5lcyBkZWZlbnNlIGhvbGRzIFZpcmdpbmlhIHRvIGEgZmllbGQg Z29hbCBhZnRlciB0d28gZGlzYXN0cm91cyBjb3ZlcmFnZSBsYXBzZXMgb24g dGhhdCBkcml2ZS4gQWxsIHRpZWQgdXAgYXQgMy48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8g TWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQyMjk1ODQ2OTIzODc4Nz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb3ZpbmcgdGhlIEphY3VycmkgQnJvd24gcGFja2FnZS4gSGUgY2Fu IHJlYWxseSBydW4gYXQgaGlzIHNpemUuIEFub3RoZXIgZmlyc3QgZG93biBm b3IgdGhlIGZyZXNobWFuLjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZh bHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2Vv L3N0YXR1cy8xNTg2NDIzNjg1MjUzOTU1NTg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ob3Qgc3VyZSB3aHkgeW91IGdvIGF3YXkgZnJvbSB0aGUgcnVuIGdh bWUgb24gdGhhdCBkcml2ZSBhZnRlciBpdCB3YXMgd29ya2luZy4gQ2FuZXMg bm93IHB1bnQgYWdhaW4uIDZ0aCBwdW50IG9mIHRoZSBnYW1lIGZvciBMb3Ug SGVkbGV5LiBDYXZhbGllcnMgd2lsbCBzdGFydCBhdCB0aGVpciBvd24gMTct eWFyZCBsaW5lLjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1 cy8xNTg2NDI0MzcxOTY2NTc4Njg5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9j dG9iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVyZSB3YXMgYSB3aWRlIG9wZW4gWGF2aWVyIFJlc3RyZXBvIG9u IHRoYXQgdGhpcmQgZG93bi4gUmVzdHJlcG8gaGFzIGNyZWF0ZWQgc2VwYXJh dGlvbiB0b2RheSBidXQgbm90IG1hbnkgdGFyZ2V0cywgd2l0aCBvbmx5IDIu PC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQFJpdmFsc0dlbykgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNHZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0MjQ3 NDA1MDc3MDk0NDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwg MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TY3JhdGNoIHRoYXQsIDY0LXlhcmQgc2NyZWVuIGZyb20gQnJlbm5h biBBcm1zdHJvbmcgdG8gTWlrZSBIb2xsaW5zLjxicj48YnI+VGVycmlibGUg c2VxdWVuY2Ugb2YgdGFja2xlcyBvbiB0aGUgcGVyaW1ldGVyIGZyb20gTWlh bWkgZGVmZW5zZS48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2Vv KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0 dXMvMTU4NjQyNjMwNTU2NjExMzc5Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5P Y3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5lcyBkZWZlbnNlIGhvbGRzIFZpcmdpbmlhIGFmdGVyIGEgc2Nh cmUsIGZvdXJ0aCBkb3duIGNvbWluZyB1cCBhZnRlciB0aGlzIFVWQSB0aW1l b3V0LjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg2 NDI2NjkyMDc1MjMzMjg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIg MjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcyBJIHNhaWQgYmVmb3JlLiBDYW5lcyB3YXkgdG8gd2luIHRoaXMg Z2FtZSBpcyB0aHJvdWdoIEhlbnJ5IFBhcnJpc2ggSnIuIGxlZ3MuIEhhdmUg dG8ga2VlcCBmZWVkaW5nIGhpbS48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChA Uml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFs c0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQyODA2MTU4MjQ5MTY0OT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGF0IGNhdGNoIHdpbGwgYmUgdXAgZm9yIHJldmlldy48L3A+Jm1k YXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQyOTE5OTEwNzAz NTEzNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGF0IGNhdGNoIGxvb2tzIGxpa2UgaXTigJlzIGNvbWluZyBiYWNr LjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg2NDI5 NDQzODE1NDkzNjM1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjks IDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4qaW4gdGhlIGVuZHpvbmUgZmlyc3Q8L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWls aWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQzMDM3ODcyOTkzODk0NT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5lcyBkZWZlbnNlIGhvbGRzIFZpcmdpbmlhIHRvIGFub3RoZXIg ZmllbGQgZ29hbC4gQ2FuZXMgbm93IGRvd24gNi0zIHdpdGggMTI6MTEgcmVt YWluaW5nLjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8x NTg2NDMyNzMzMzQ5Mzg0MTkzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9i ZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYXZlIHRvIGdpdmUgY3JlZGl0IHRvIExlb25hcmQgVGF5bG9yIElJ SSBhbmQgTWl0Y2hlbGwgQWd1ZGUgdG9kYXkuIFRoZXkgaGF2ZSBib3RoIGhh ZCBxdWl0ZSBhIGdhbWUuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQFJpdmFs c0dlbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNHZW8v c3RhdHVzLzE1ODY0MzI5MzIyMTc5MjE1MzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZW9uYXJkIFRheWxvciBoYXMgMyB0YWNrbGVzIGZvciBsb3NzIGFu ZCBhIGhhbGYgc2FjayBhZ2FpbnN0IFZpcmdpbmlhLjwvcD4mbWRhc2g7IEdl byBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg2NDMzMjIwMzQxNDI0MTI4P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWNvbGJ5IEdlb3JnZSBzaWdodGluZyB3aXRoIGEgY2F0Y2ggZm9y IGEgZmlyc3QgZG93bi4gSGFkIDUgY2F0Y2hlcyBkdXJpbmcgdGhlIER1a2Ug Z2FtZS48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4 NjQzNDExMjY5MjI4OTUzOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZW5yeSBQYXJyaXNoIGhhcyA4MSB5YXJkcyB0b2RheSBvbiAxNyB0 b3VjaGVzIG9uIG9mZmVuc2UuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQFJp dmFsc0dlbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNH ZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0MzQ3MDU5MTM2ODM5NzA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgb2ZmZW5zaXZlIGFwcHJvYWNoIGhhcyBiZWVuIG1pbGQgYXQg YmVzdCBpbiB0ZXJtcyBvZiBzY2hlbWluZyBwbGF5ZXJzIG9wZW4uIE5vdCBz cHJlYWRpbmcgdGhlIGZpZWxkIHVubGVzcyBpdOKAmXMgdGhpcmQgYW5kIGxv bmcuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQFJpdmFsc0dlbykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNHZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0 MzUwNzcxMzkyMDIwNDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAy OSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GdW4gU3RhdDo8YnI+PGJyPkxvdSBIZWRsZXkgd2l0aCA4IHB1bnRz IGZvciAzMDggeWFyZHMgYWdhaW5zdCBVVkEgdG9kYXk8L3A+Jm1kYXNoOyBH ZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQzNTYyNjczNTQ3MjY0Mj9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5lcyBoYXZlIGJlZW4gb3V0Z2FpbmVkIDIyNi15YXJkcyBmcm9t IFVWQSwgY29tcGFyZWQgdG8gdGhlaXIgb3duIDU3IHlhcmRzIGluIHRoZSBz ZWNvbmQgaGFsZi48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2Vv KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0 dXMvMTU4NjQzNjI0MjEzMjMwMzg3Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5P Y3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYXJlZCBIYXJyaXNvbi1IdW50ZSB3aXRoIHRoZSBzYWNrLCBDYW5l cyBkZWZlbnNlIHdpdGggNCBzYWNrcyB0b2RheS48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8g TWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQzNjg4MTYyMDkxMDA4MD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5lcyBkZWZlbnNlIGNvbWVzIHVwIHdpdGggdGhlIHN0b3Agb24g dGhpcmQgZG93bi4gVGhleSBuZWVkIHRvIHB1dCB0b2dldGhlciBvbmUgc29s aWQgb2ZmZW5zaXZlIGRyaXZlIHRvZGF5IGZvciBhIHRvdWNoZG93bi48L3A+ Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQzNzMzMjIx NDc3MTcxMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIy PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWNvbGJ5IEdlb3JnZSBoYXMgaGFkIHRocmVlIHZlcnkgZ29vZCBy ZXR1cm5zIG9uIHB1bnRzIHRoaXMgYWZ0ZXJub29uIGZvciBNaWFtaS4gQXZl cmFnaW5nIDE2LXlhcmRzIGEgcHVudCByZXR1cm4uPC9wPiZtZGFzaDsgR2Vv IE1pbGlhbiAoQFJpdmFsc0dlbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9SaXZhbHNHZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0Mzc3NTMyOTc3ODA3MzY/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3 aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZW5yeSBQYXJyaXNoIHJ1bnMgdG91Z2guIENyZWRpdCB0byBmcmVz aG1hbiBBbmV6IENvb3BlciBwdXNoaW5nIHRoZSBwaWxlIGZvciB0aGUgZmly c3QgZG93bi48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMv MTU4NjQzODY4NDE0ODM5MTkzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv YmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5lcyBmaW5hbGx5IGxlYW5pbmcgb24gdGhlIHJ1biBnYW1lIHdo ZW4gaXTigJlzIGJlZW4gd29ya2luZyB0aHJvdWdob3V0IHRoaXMgZ2FtZSBh bmQgcHV0dGluZyB0b2dldGhlciB0aGVpciBiZXN0IG9mZmVuc2l2ZSBkcml2 ZSBvZiB0aGUgZ2FtZS48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxz R2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9z dGF0dXMvMTU4NjQzOTAxNDk3ODMxODMzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW7igJl0IGhhdmUgcGVuYWx0aWVzIGxpa2UgdGhhdCBpbiB0aGVz ZSB0eXBlIG9mIHNpdHVhdGlvbnMuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAo QFJpdmFsc0dlbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZh bHNHZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0NDAwNzc3NDc1Njg2NDA/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZW5yeSBQYXJyaXNoIHdpdGggaGlzIHRoaXJkIDEwMC15YXJkIHJ1 c2hpbmcgcGVyZm9ybWFuY2Ugb2YgdGhlIHNlYXNvbi4gU3RpbGwgZG9u4oCZ dCBmZWVsIGxpa2UgQ2FuZXMgb2ZmZW5zZSBnZXRzIGhpbSBlbm91Z2ggdG91 Y2hlcyB0aHJvdWdob3V0IHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBN aWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg2NDQwNTY3NDE1NzE3ODg4P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIG1heSBiZSB0aGUgbG9uZ2VzdCBlbmRpbmcgdG8gYSBnYW1l IEnigJl2ZSBzZWVuIGEgd2hpbGXigKYg8J+YgjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBN aWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg2NDQxOTI2NzI2ODkzNTY4P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUga2ljayBpcyBnb29kIGZyb20gQm9ycmVnYWxlcyBhbmQgd2Xi gJlyZSBoZWFkaW5nIHRvIG92ZXJ0aW1lLjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxp YW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Uml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg2NDQyNTc1MzgwMDk0OTc2P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Zb3UgcnVuIGJlaGluZCBIZW5yeSBQYXJyaXNoIEpyLiBoZXJlIGlu IG92ZXJ0aW1lLjwvcD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8p IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1 cy8xNTg2NDQzNTkyMTEyODgxNjY0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9j dG9iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYW5lcyBnbyBvbiBvZmZlbnNlIGZpcnN0IGluIG92ZXJ0aW1lLjwv cD4mbWRhc2g7IEdlbyBNaWxpYW4gKEBSaXZhbHNHZW8pIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzR2VvL3N0YXR1cy8xNTg2NDQzNzI2 NTQwNjQwMjU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIw MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaHJlZSBhbmQgb3V0IGZvciBDYW5lcyBvZmZlbnNlIGluIHRoZSBm aXJzdCBvdmVydGltZS4gQm9ycmVnYWxlcyBuYWlscyB0aGUgZmllbGQgZ29h bC4gQ2FuZXMgdXAgOS02PC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQFJpdmFs c0dlbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNHZW8v c3RhdHVzLzE1ODY0NDQ3MzIyNzE2MjgyODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZW9uYXJkIFRheWxvciBoYXZpbmcgaGlzIGJpZ2dlc3QgZ2FtZSBh cyBhIEh1cnJpY2FuZS4gQW5vdGhlciBwbGF5IGluIHRoZSBiYWNrZmllbGQg YW5kIGZvcmNlcyBWaXJnaW5pYSB0byBraWNrIGEgZmllbGQgZ29hbC4gR2Ft ZSBpcyB0aWVkIHVwIGFnYWluIDktOS4gTm93IHdl4oCZcmUgaGVhZGluZyB0 byBkb3VibGUgb3ZlcnRpbWUuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAoQFJp dmFsc0dlbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNH ZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0NDU0NjA2ODgyMDc4NzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZW9uYXJkIFRheWxvciBoYXMgNCB0YWNrbGVzIGZvciBsb3NzIGFu ZCAxLjUgc2Fja3MgYWdhaW5zdCBWaXJnaW5pYS48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8g TWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQ0NTU5MjEzNzcyODAwMT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Bbm90aGVyIGJpZyBwYXNzIGJyZWFrIHVwIGZyb20gS2FtcmVuIEtp bmNoZW5zIHRvZGF5LiBOeWphbGlrIEtlbGx5IG9uIHRoZSBwcmVzc3VyZS48 L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4NjQ0NjIz MjEyOTgwMjI0MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI5LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbmRyZXMgQm9ycmVnYWxlcyBoaXRzIGFub3RoZXIgZmllbGQgZ29h bCBhbmQgd2XigJlyZSBoZWFkZWQgdG8gdHJpcGxlIG92ZXJ0aW1lLiBUaGlz IHRpbWUgZnJvbSAzNy15YXJkcyBvdXQuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlh biAoQFJpdmFsc0dlbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S aXZhbHNHZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0NDcxOTYyNDg5NTI4MzM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWcgdGltZSBwYXNzIGJyZWFrdXAgZnJvbSBUeXJpcXVlIFN0ZXZl bnNvbiBzYXZpbmcgdGhlIENhbmVzIHRoZXJlLiBXZeKAmXJlIGhlYWRlZCB0 byBxdWFkcnVwbGUgb3ZlcnRpbWUuPC9wPiZtZGFzaDsgR2VvIE1pbGlhbiAo QFJpdmFsc0dlbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZh bHNHZW8vc3RhdHVzLzE1ODY0NDg0MDUyMzE5MTA5MTI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGF04oCZcyB0aGUgZ2FtZSEgSmFrZSBHYXJjaWEgdGFrZXMgaW4g dGhlIHR3byBwb2ludCBjb252ZXJzaW9uIG9uIGEgcXVhcnRlcmJhY2sga2Vl cGVyLiBDYW5lcyB3aW4gMTQtMTIgaW4gQ2hhcmxvdHRlc3ZpbGxlLCBWaXJn aW5pYS48L3A+Jm1kYXNoOyBHZW8gTWlsaWFuIChAUml2YWxzR2VvKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc0dlby9zdGF0dXMvMTU4 NjQ0OTA5NTQzODI0NTg4OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=