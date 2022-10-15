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{{ timeAgo('2022-10-15 11:21:16 -0500') }} football Edit

Live Updates: Miami Vs. Virginia Tech

Canes County
Staff

- Clear skys and a cool 63 degree in Blacksburg

-Cornerback Tyrique Stevenson and Wide Receiver Michael Redding were not in uniform for today's pre-game warm-ups.Also, Henry Parrish is not seen in pre-game warm-ups. Linebacker Waynmon Steed is out as well.

- OL Justice Oluwaseun also out for todays game against Virginia Tech.

The Canes kickoff on the road against the Hokies in 6 minutes.

Freshman linebacker Wesley Bissainthe already making his presence known on the kickoff.

- Corey Flagg and Keontra Smith starting linebackers.

Te’Cory Couch at the star.

Daryl Porter Jr. and DJ Ivey at cornerback.

James Williams and Kamren Kinchens at safety.

Leonard Taylor and Darrell Jackson Jr. at defensive tackle.

Akheem Mesidor and Jahfari Harvey at the ends. -

Avantae Williams with a nice save forcing the fumble and recovering after a blown coverage.

- Brashard Smith, Frank Ladson and Colbie Young are Miami’s starting receivers today.

Jaylan Knighton at Running back.

John Campbell, Jalen Rivers, Jonathan Denis, Logan Sagapolu and DJ Scaife from left to right on the offensive line.

Will Mallory at TE, and Van Dyke at QB. -

Wow!!! What a one hand catch from Colbie Young and Van Dyke with the strike to Frank Ladson Jr for the touchdown after. The emergence of Colbie Young has been a sigh of relief on the outside for Miami at receiver.

- Mitchell Agude has checked into the game at defensive end and Jared Harrison-Hunte at defensive tackle.

- WR Keyshawn Smith and RB Lucious Stanley check into the game.

- Jacurri Brown special package!!!?? Interesting and it pays off, first down for Miami.

- Brashard Smith making all of the tough catches this afternoon. That ones coming back though with the flag.

- Transfer LB Caleb Johnson and Freshman LB Wesley Bissainthe check into the game.

- Defensive Tackles Jordan Miller and Antonio Moultrie check into the game. Miami really rotating their front four early in this game.

I would like to see Miami connect on a few of these deep shots they have attempted today. Offense needs more explosive plays.

Halftime thoughts:

Miami has to clean up the penalties on offense and defense. 8 alone in the first half.

Redzone offense still needs to improve but third down conversions are improving.

Miami’s running backs are having another rough game.

Colbie Young? Wow!

Oh and more Wesley Bissainthe please!

Canes are playing good but still have to remember who the opponent is and they have left quite a bit of meat on the bone this game.


Some Colbie Young love:

Closing Thoughts:

You have something really good going on with Colbie Young and Brashard Smith at receiver. You have to try your hand with Jacolby George too if he’s back for the Duke game, on the outside. Van Dyke growing chemistry with a couple receivers now. Still some weeks out before Xavier Restrepo’s return to the field.



The loss of Will Mallory going into that second half killed some of Miami’s offensive drives. He’s made catches the last two games that have been very key for the offense.

Miami has to do a lot of tinkering to figure out the run game, almost strange how well they ran against A&M and the other first two games compared to these last three. Have to find the right balance between the two. (passing and running)

While the losing streak is snapped now and the Canes are sitting at .500, it was not pretty how that game ended. Hopefully if Henry Parrish Jr. is a go next week, there can be some type of mix between more holes created from the offensive line in the run game and more consistent runs sustained on drives from the backs.

Miami’s defensive line really brought the heat today and especially Akheem Mesidor having 3.5 sacks but some miscues from Miamis defensive backs in the second half continue to raise questions about that back half of the defense.

Wesley Bissainthe should play more moving forward is my last thought.

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