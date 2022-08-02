 CanesCounty - Live Updates: The Best Quotes From Miami Hurricanes Media Day
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Live Updates: The Best Quotes From Miami Hurricanes Media Day

Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
Tyler Van Dyke, Quarterback, Miami
Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

The Miami Hurricanes football team held its annual media day in the Indoor Practive Facility on the campus of the University of Miami.

See some of the best quotes and videos on the day:

There even moments of interaction between players.

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