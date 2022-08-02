Live Updates: The Best Quotes From Miami Hurricanes Media Day
The Miami Hurricanes football team held its annual media day in the Indoor Practive Facility on the campus of the University of Miami.
See some of the best quotes and videos on the day:
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There even moments of interaction between players.
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