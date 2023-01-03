After speculation of not playing, Miami commit
Cormani McClain suited up for Team Speed. McClain was named a team captain and was present for the coin toss. All Miami players (McClain, Rueben Bain, and Robert Stafford) are on defense for Team Speed.
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Texas signee out of Edgewater High School (Orlando, FL) Cedric Baxter scores for Team Phantom with a 13-yard rush at the beginning of the second quarter.
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Mississippi State signee Issac Smith intercepts the football at the goal line for Team Speed but is stopped around mid-field on the return.
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USC commit Zachariah Branch returns a punt 93 yards for the touchdown. Team Phantom is up 14-0 first half.
- Team Speed gets on the scoreboard as
Utah signee Michael Matthews catches a 23-yard pass in the corner of the end zone (pass from Oklahoma signee Jackson Arnold). Team Phantom is up 14-7 with 1:28 to go in the half.
Halftime: Score Team Phantom - 14, Team Speed - 7
Cormani McClain - 1 PBU
Rueben Bain - 1 PBU, 1 Hurry
Robert Stafford - 1 Tackle
- In the second half, Cormani McClain picked up a punt return for 13 yards.
- Arnold's pass is tipped by
Will Norman and intercepted by Texas signee and one-time Miami target Derek Williams.
- South Carolina signee Desmond Umeozulu forces fumble on Alabama signee Richard Young. Recovered by
Ole Miss signee Suntarine Perkins.
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