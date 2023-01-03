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Live Updates: Under Armour All-America Game

Marcus Benjamin • CanesCounty
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Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

After speculation of not playing, Miami commit Cormani McClain suited up for Team Speed. McClain was named a team captain and was present for the coin toss. All Miami players (McClain, Rueben Bain, and Robert Stafford) are on defense for Team Speed.

- Texas signee out of Edgewater High School (Orlando, FL) Cedric Baxter scores for Team Phantom with a 13-yard rush at the beginning of the second quarter.

- Mississippi State signee Issac Smith intercepts the football at the goal line for Team Speed but is stopped around mid-field on the return.

- USC commit Zachariah Branch returns a punt 93 yards for the touchdown. Team Phantom is up 14-0 first half.

- Team Speed gets on the scoreboard as Utah signee Michael Matthews catches a 23-yard pass in the corner of the end zone (pass from Oklahoma signee Jackson Arnold). Team Phantom is up 14-7 with 1:28 to go in the half.

Halftime: Score Team Phantom - 14, Team Speed - 7

Cormani McClain - 1 PBU

Rueben Bain - 1 PBU, 1 Hurry

Robert Stafford - 1 Tackle

- In the second half, Cormani McClain picked up a punt return for 13 yards.

- Arnold's pass is tipped by Will Norman and intercepted by Texas signee and one-time Miami target Derek Williams.

- South Carolina signee Desmond Umeozulu forces fumble on Alabama signee Richard Young. Recovered by Ole Miss signee Suntarine Perkins.

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