News More News
{{ timeAgo('2022-12-27 12:18:31 -0600') }} basketball Edit

Men's BB: Miami's home game with Vermont canceled due to inclement weather

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

The University of Miami and the University of Vermont announced Tuesday that the men’s basketball game between the two schools scheduled for Wednesday night at the Watsco Center is canceled due to weather-related travel issues. The contest will not be rescheduled this season.

The cancellation officially ends non-conference play for the Hurricanes. Fourteenth-ranked Miami will be back in action on Friday on the road at Notre Dame (7-5, 0-2). The tip is scheduled for 2 PM eastern and the game will be televised on ACC Network.

Talk with Miami fans on Canes Talk

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}