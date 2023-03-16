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Miami arrives in Albany: Coach Larranaga and players address media

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Head Coach Jim Larranaga starts by talking about the impact of starting forward Norchad Omier and updates the plan for testing his sprained ankle.

Coach Larranaga talks about being an underdog, the challenges that Drake presents and the history of facing Missouri Valley Conference opponents. He shares his thoughts about Iona head coach Rick Pitino, his appreciation of reaching the NCAA tournament, and how long he plans to remain in college basketball as a head coach.

Larranaga also talks of Nijel Pack and his value as a point guard.

Guard Nijel Pack talked about transferring to Miami and comments on an NIL question posed by a media member along with Isaiah Wong.

Jordan Miller, Pack, and Wong talk about Drake and what concerns they draw with Omier's day-to-day injury status.

Miller also talks about the message to the team during the tournament which is to "have fun."

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