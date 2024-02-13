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Miami Baseball: Head Coach J.D Arteaga answers questions at media day

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

On Tuesday afternoon, New Head Coach J.D. Arteaga answered questions at the 2024 baseball media day at Mark Light Stadium in Coral Gables.

Miami will prepare for opening day at home against NJIT, scheduled for Friday night, February 16th. The first pitch is scheduled for 7:00 PM Eastern time.

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