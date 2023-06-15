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Miami building a strong relationship with local four-star receiver

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Keeping local talent home at the wide receiver position is something Miami was able to do in the 2023 cycle. Local talents Nathaniel "Ray Ray" Joseph and Robby Washington could make an immediate impact and earn some early playing time.

Miami is pursuing another local talent that could make a similar impact.

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