IMG Academy (FL) vs St. Frances (MD)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZXMiIGRpcj0i bHRyIj5FQSRZIE1PTkVZIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v cmlfd2lsbF8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJpX3dpbGxfPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSlVHR0VSTkFV VD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0pVR0dFUk5B VVQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQW50d2lsNzg/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFudHdpbDc4PC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JyYW5kb25IdWZmbWFuP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBCcmFuZG9uSHVmZm1hbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbmRyZXdOZW1lYz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQW5kcmV3TmVtZWM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9hQzZB enJobDdvIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYUM2QXpyaGw3bzwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBCaWcxMlBlcmZvcm1hbmNlIChAQjEyUEZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0IxMlBGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTU4 MTY3MDkzMTQxNTg2MzI5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDE2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Whitewater (GA) vs Benedictine (GA)

Linebacker commit Raul Aguirre will look to add his team's ninth win of the season against the reigning Georgia State Champions, Benedictine. Aguirre has played a role on both sides of the ball this season, rotating in at running back and producing at an elite level at linebacker. Raul and his younger brother, Markel Aguirre, will look to slow down the passing attack of FSU commit quarterback Luke Kromenhoek (2157 yards, 26 touchdowns) and Minnesota commit wide receiver Za'Quan Bryan (901 total yards, 11 touchdowns). A win here in the first round could lead to a playoff run to State.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4+FQVRITEVURSBPRiBUSEUgV0VFS/Cfj4VDb25ncmF0dWxhdGlv bnMgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9sUmF1bEFndWly cmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGxSYXVsQWd1aXJyZTwvYT4gdGhl IHN0YXRlJiMzOTtzIHRvcCBsaW5lYmFja2VyLCBvbiBiZWluZyBuYW1lZCBN b250bGljayBBdGhsZXRlIG9mIHRoZSBXZWVrISBUaGUgV2hpdGV3YXRlciBI aWdoIFNjaG9vbCBwbGF5ZXIgaGFzIGNvbW1pdGVkIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuZXNGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQ2FuZXNGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL3A2MlBibjBCV2UiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9wNjJQYm4wQldlPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IE1vbnRsaWNrICZhbXA7IEFzc29jaWF0ZXMgKEBNb250 bGlja0xhdykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Nb250bGlj a0xhdy9zdGF0dXMvMTU5MDAyNjU3ODg5MjkzNTE2OD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciA4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Miami Palmetto (FL) vs West Broward (FL)

The Washington twins (Robby Washington & Bobby Washington) and Miami Palmetto (FL) saved its season in the second half, winning four of its last five. They will now play an upstart team in West Broward (FL) team who has some underclassmen talent including Miami-offered 2025 wide receiver Joshua Moore, who is one of the biggest freaks of his class (6'4" 180, 4.5 40-yard dash speed). Two players to watch in the 2024 class and in this game are four-star athlete Jacory Barney and three-star pass rusher Willis McGahee IV, both of whom are waiting on Miami offers.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdOKAmXMgZGlmZmVyZW50IHdoZW4geW91IGNhdGNoIGEgNzAgeWFy ZCBidWJibGUgYW5kIG1ha2UgcGVvcGxlIGxvb2sgc2xvdyDinIzwn4++IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9DYW5lcz9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0NhbmVzPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdWtpTW5DajRyUSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L3VraU1uQ2o0clE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUm9iYnkgV2FzaGluZ3RvbiAo QFJvYmJ5V2FzaGluZ3QxMCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Sb2JieVdhc2hpbmd0MTAvc3RhdHVzLzE1NzU5OTM2OTE4Mzk1MzMwNTg/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDMwLCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Bridgeland (TX) vs Klein Collins (FL)

One of Miami's three tight end commits will be fighting an uphill battle this week, as Reid Mikeska and Bridgeland (TX) go up against one of the top teams in Texas, Klein Collins (9-1). The defense does not have much star power, but Mikeska will have to put up some numbers, because Klein Collins can score (39.3 points per game) and have a division one wide receiver in Ethan Wyatt and UL-Lafayette commit tight end Ty Stamey.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UT1VDSERPV04gQkVBUlM8YnI+PGJyPkN5IFdvb2RzOiA3PGJyPjxi cj5CcmlkZ2VsYW5kOiA3PGJyPjxicj5RdWFydGVyYmFjayA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0h1ZHNvblBvbGxhcmQ1P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBIdWRzb25Qb2xsYXJkNTwvYT4gZmluZHMgMyDirZDvuI8g VGlnaHQgRW5kIGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nh bmVzRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhbmVzRm9vdGJh bGw8L2E+IGNvbW1pdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Jl aWRtaWtlc2thP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkByZWlkbWlrZXNrYTwv YT4gd2lkZSBvcGVuIGFjcm9zcyB0aGUgbWlkZGxlIGZvciBhIHRvdWNoZG93 biB0byB0aWUgdGhlIGdhbWUgdXAgYXQgc2V2ZW48YnI+PGJyPjM6NDAgTGVm dCBpbiB0aGUgRmlyc3QgUXVhcnRlciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVFhIU0ZCP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jVFhIU0ZCPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vdnlwZWhvdXN0b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHZ5 cGVob3VzdG9uPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v QnJpZGdlbGFuZEZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCcmlkZ2VsYW5k RkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9YaEhPTGcyRHhUIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20vWGhIT0xnMkR4VDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBhc2h0b24g amFtZXMgbHV4IChAYXNodG9uamx1eCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9hc2h0b25qbHV4L3N0YXR1cy8xNTgzODg2NTEzNDczMjA0MjI1 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjIsIDIwMjI8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Eau Gallie (FL) vs Daytona Mainland (FL)

Robert Stafford has transitioned nicely to the defensive side of the ball this season and looks to be a potential start at defensive back coming out of the 2023 class for Miami. He along with Miami target 2024 linebacker Timajay Hayes might have his hands full on Friday as Rivals Top 150 2024 wide receiver James Randle (42 receptions, 721 yards, nine touchdowns) and three-star tight end Lawal McCray will be tough to contain.