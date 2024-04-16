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Miami making a heavy push for Oregon WR commit Dallas Wilson
Marshall Levenson
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Elite Tampa (Fla.) Tampa Bay Tech wide receiver Dallas Wilson committed to the Oregon Ducks well over one year in January 2023.Because of his talent level though, schools have certainly not given u...
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