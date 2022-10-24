News More News
{{ timeAgo('2022-10-24 16:49:28 -0500') }} football Edit

Miami OC and DC Answer Questions From Media - Prepare For Virginia

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Offensive Coordinator Josh Gattis addresses turnovers and lack of consistency in the running game at Monday's press conference.

Gattis also talks about the play in which Tyler Van Dyke was injured, Jake Garcia's performance, and the value the transfers have provided this season.

Defensive Coordinator Kevin Steele answers questions regarding issues with tackling, failing to get off the field on 3rd and 4th down, and what Virginia presents.

He also talks of similarities between Miami with Alabama when Nick Saban started in his first year with the Crimson Tide.

Talk with Miami fans on Canes Talk

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @RivalsGeo, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}