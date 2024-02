CORAL GABLES, Fla. – On Saturday, the University of Miami track and field team closed out competition at the Tiger Paw Invitational and the David Hemery Valentine Invitational in Clemson, S.C. and Boston, Mass., respectively. A pair of Hurricanes recorded first-place finishes in Clemson as junior Kennedy Sauder tied his season-best mark in the high jump with a 2.18m showing.



Junior thrower Erikka Hill finished first in the women’s shot put with a throw of 15.77m.

Three Hurricanes set or tied their personal bests on the track in Clemson. Sophomore Gabriella Grissom set a new personal best in the 800m Invitational, crossing the finish line in a time of 2:05.68 for a fourth-place showing. Senior Jalen Gordon ran the men’s 200m in a time of 21.72 for a new personal best of his own. Senior Makenzy Pierre-Webster posted a 200m time of 23.439 to tie per her personal best in the event. The women’s 4x400m relay team finished fifth overall in a time of 3:34.41 for a new season-best time, while senior Christina Warren posted a new season-best in the triple jump at 12.77m, good for fourth place. In Boston, the women’s 4000m distance medley relay squad of freshman Maddie Scheier, junior Krystalann Bechard, senior Emma Maurel, and junior Natalie Varela moved into third place in indoor school history with a time of 11.32.58.

Junior distance runner Daphnee Lavassas improved on her 5000m school record by an impressive 24 seconds in Boston, clocking a final time of 15:54.09. The Athens, Greece native’s previous 5000m indoor school record of 16:18.29 was achieved at last year’s ACC Indoor Championships in Louisville, Kentucky.

Senior jumper Ashley Moore brought the best performance of her career to the women’s long jump, ending with a final distance of 6.38m. Moore’s distance now ranked fourth in indoor school history, was good for a third-place finish in Clemson.

