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Miami Spring Football: Observations From Practice #10

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami's spring football game is less than two weeks away and the Hurricanes continue to work on Greentree Practice Field leading up to that event.

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