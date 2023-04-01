News More News
{{ timeAgo('2023-04-01 16:19:01 -0500') }} football Edit

Miami Spring Football: Updates and observations from Practice #9

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

Spring practice number nine is in the books for the Miami Hurricanes.

The Canes were in pads once again and it was a full practice that was very physical - the second scrimmage of the spring football season. Plenty of team and situational scenarios took place on Greentree Practice Field Saturday morning.

For more visit, our premium message board Canes Talk.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}