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Miami Spring Football: Updates and Observations of Day #7

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami held its seventh practice of the season Tuesday morning, the first after a scrimmage held on Saturday. The Hurricanes were in pads for the first time on the previous Thursday.

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