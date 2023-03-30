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Miami Spring Football: Updates and Observations of Day #8

Frank Tucker • CanesCounty
Recruiting Analyst
@thecribsouthfla

Miami held its eighth practice of the season Thursday morning, the second after a scrimmage held on Saturday. The Hurricanes were in pads for the first time on the previous Thursday.

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