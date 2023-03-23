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Miami Spring Football: Updates and Observations from Fifth Practice

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami goes into day five of spring practice. Thursday's practice is a fully padded practice. For more information visit our premium message board Canes Talk.


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