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Miami surging late for coveted 2024 defender

Marcus Benjamin • CanesCounty
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@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami is making a late charge for one of the nation's best defenders.

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