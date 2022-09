The debut of the 2025 Top 100 included several Miami targets. Miami has offered over 40 players from the class in total, including 25 of the Top 100 but eight of those early offerees have already built a strong bond with the Hurricanes.

The top player from the state of Florida has a heavy resume despite being a sophomore quarterback. Already a two-time state champion with offers from the likes of Miami, Alabama, Ohio State, Florida and Florida State, Colin Hurley is a potential five-star prospect. His pin-point accuracy has his touchdown to interception ration at six to one to start of 2022. Hurley came down to Miami to participate at Legend's Camp back in June.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BcHByZWNpYXRlIHRoZSDwn6eh8J+SmmZyb20gRGFkZSBDb3VudHni gLzvuI88YnI+8J+WvDo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01p YW1pRmxvUmFzdGE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pYW1pRmxvUmFz dGE8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYW5lc0Zvb3Ri YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYW5lc0Zvb3RiYWxsPC9hPjxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0NhbmVzP3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29DYW5lczwvYT7w n4yqIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby94RVVvNVNNa0x3Ij5waWMudHdp dHRlci5jb20veEVVbzVTTWtMdzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2xpbkh1cmxl eSAoQENvbGluSHVybGV5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NvbGluSHVybGV5L3N0YXR1cy8xNTY4MzU3NTMxMDA0NTkyMTI4P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

The heir apparent to Miami defensive end Nyjalik Kelly's role in the Dillard defense has 27 varsity sacks through less than two years worth of games, including six through three games. Armondo Blount's 6'3" 240-pound frame gives him the ability to move around the defensive front and dominate against both interior lineman and offensive tackles. The Dillard product has been a frequent visitor of Coral Gables.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BdCB0aGUgTWlhbWkgZ2FtZfCfmYzwn4+9IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9zWFhudGJoODFNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vc1hYbnRiaDgx TTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBcm1vbmRvIEJsb3VudCAoQEFybW9uZG9CbG91 bnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQXJtb25kb0Jsb3Vu dC9zdGF0dXMvMTU2NjE2OTY1NjkxNzkwOTUwND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Not a homegrown prospect, but Anquon Fegans still has Miami ties through playing for the Miami Immortals 7-on-7 program for the past two years. Currently the top cornerback prospect in the country, Fegans is yet another elite player Miami is targeting at the position. He already has four interceptions in 2022 and was re-offered by the Miami staff back in July.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FbGl0ZSAyMDI1IFMgQW5xdW9uIEZlZ2FucyBpcyByZS1vZmZlcmVk LiBQYXJ0IG9mIHRoZSBNaWFtaSBJbW1vcnRhbHMgcHJvZ3JhbSwgaGUgaGFz IHRpZXMgdG8gdGhlIGFyZWEgYW5kIGVsaXRlIHBlZGlncmVlIHdpdGggYSBi cm90aGVyIHRoYXQgcGxheXMgZm9yIEFsYWJhbWEuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby91NlRlb3ZrbVN3Ij5odHRwczovL3QuY28vdTZUZW92a21Tdzwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBGcmFuayBUdWNrZXIgKEBUaGVDcmliU291dGhGTEEp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlQ3JpYlNvdXRoRkxB L3N0YXR1cy8xNTQ4MzM3Nzc2MjY4OTYzODQyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkp1bHkgMTYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

Since lighting up Legends Camp, Winston Watkins Jr. has been a hard Miami target despite an early commitment to Texas A&M, making this week's game even than more important. The cousin of NFL wide receiver Sammy Watkins is one of the youngest core players for national power IMG Academy, a school that does not usually play underclassmen in key roles. He checks in as the second-highest ranked wide receiver in the class.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EYWQgJmFtcDsgTXkgc2lzdGVycyDwn5mP8J+Pv+KdpO+4jyA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvYmxlc3NlZD9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2JsZXNzZWQ8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9MYUZhbWlsaWE/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNMYUZhbWlsaWE8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0Nh bmVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29DYW5l czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYW5lc0Zvb3Ri YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYW5lc0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNoX2NyaXN0b2JhbD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hfY3Jpc3RvYmFsPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX0dhdHRpcz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfR2F0dGlzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vOTlzbXRVVTRlaiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzk5c210VVU0 ZWo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2luc3RvbiBXYXRraW5zIEpyLiAoQHdpbnN0 b253YXRraW5zXykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS93aW5z dG9ud2F0a2luc18vc3RhdHVzLzE1NDgzMTg2NzYwMDgzODY1NjA/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Jaime Ffrench actually received his first offer from Miami back in June of last year from the previous staff. That offer sheet has expanded past twenty now and the four-star wide receiver is now ranked as the sixth-best player at the position. He has not visited Coral Gables since last year and will probably be a battle against Ohio State, Alabama, Michigan and Florida. He is averaging over 85 yards and a touchdown per game so far this season.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ibGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgbXkgZmlyc3Qgb2ZmZXIgZnJvbSB0 aGUgdW5pdmVyc2l0eSBvZiBtaWFtafCfp6Hwn5KaIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQlNQU2NvdXRpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEJTUFNjb3V0aW5nPC9hPiAgIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ29hY2hSb2JMaWtlbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv YWNoUm9iTGlrZW5zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NhbmVzRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENhbmVzRm9v dGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hL SGF5ZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoS0hheWVzPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaXFaSjMzSGxRTiI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL2lxWkozM0hsUU48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFpbWUgRmZyZW5jaCBK ci4gKEBqYWltZWZmcmVuY2hqcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9qYWltZWZmcmVuY2hqci9zdGF0dXMvMTQwMjY2NTQxMTgxNzEyNzkz Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Coming from one of the most important pipeline programs for Miami, Chris Ewald Jr. is already a priority recruit. The 6'1" cover corner has gone against a murderers row of receivers through the first four games of the year - Maryland commit Sean Williams, Oregon State commit Tastean Reddicks, Miami commit Robby Washington and Florida commit Andy Jean - and has two interceptions while yet to give up his first touchdown of the year. The top schools for Ewald are Miami, Michigan, Texas A&M and Georgia.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iYXJ0IiBkaXI9 Imx0ciI+8J+RgCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZWNRbGVVTFh2SiI+ aHR0cHM6Ly90LmNvL2VjUWxlVUxYdko8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2hyaXMg RXdhbGQgSnIgKEBDaHJpc0V3YWxkanIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQ2hyaXNFd2FsZGpyL3N0YXR1cy8xNTY4NzY3NjYwNDM0ODk4 OTQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMSwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

The future of the running back position in South Florida is American Heritage's Byron Louis. Louis is already 6'1 190-pounds and possesses a skill set that has forced his way on the field despite playing with Ohio State commit and Miami target Mark Fletcher. Through the first part of the season, he has over 200 yards and three touchdowns in mostly first-halves, as Heritage has blown out their first four opponents 192-61. Louis has also been a frequent visitor of Miami.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5OMSSBhbSBoZXJlIGF0IFRoZSBVbml2ZXJzaXR5IE9mIE1pYW1p IPCfn6fwn5+pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9Hb0NhbmVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j R29DYW5lczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL1RoZUNyaWI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNUaGVDcmliPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh c2h0YWcvTWlhbWk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNNaWFtaTwvYT4g8J+MtCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSFZURmNV UVRwQiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0hWVEZjVVFUcEI8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgQnlyb24gTG91aXMgKEBpYW1fYnlyb243KSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2lhbV9ieXJvbjcvc3RhdHVzLzE1MTI4MTc4MDQ3NjM4 NzMyODY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgOSwgMjAyMjwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Another shinning star of Legends Camp, linebacker Gavin Nix is the top inside linebacker prospect in the country. Nix was an All-American selection as a freshman and has performed at high level events like the FBU Freshman All-American Bowl and the IMG Academy Pro Day. Not your typical, throw-back style backer, Nix has plus coverage skills and his growing 6'1" 215-pound frame makes him a prototype at the position. Since Miami became his first offer, he has visited the school twice.