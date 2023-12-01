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Miami TE Dominic Mammarelli to enter Transfer Portal
Marcus Benjamin
•
CanesCounty
Publisher
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.
Miami tight end Dominic Mammarelli has intentions to enter the transfer portal.
Williams saw minimal action throughout his career at Miami and has one career reception for -2 yards in 2022.
As a true freshman, he saw action in ten games in the first season, mainly on special teams. Mammarelli had a fumble recovery in a road shutout at Duke.
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The southwest Florida native was rated a four-star prospect and listed as the No. 11 tight end and No. 44 player in Florida by Rivals.com.
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