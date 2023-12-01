Advertisement
News More News
ago football Edit

Miami TE Dominic Mammarelli to enter Transfer Portal

Marcus Benjamin • CanesCounty
Publisher
@BenjaminRivals
Marcus Benjamin is a South Florida native with over ten years of experience working in sports journalism.

Miami tight end Dominic Mammarelli has intentions to enter the transfer portal.

Williams saw minimal action throughout his career at Miami and has one career reception for -2 yards in 2022.

As a true freshman, he saw action in ten games in the first season, mainly on special teams. Mammarelli had a fumble recovery in a road shutout at Duke.

Advertisement

The southwest Florida native was rated a four-star prospect and listed as the No. 11 tight end and No. 44 player in Florida by Rivals.com.

Talk with Miami fans on Canes Talk, Inside Canes Hoops, and Canes on the Diamond

• Subscribe to the Storm Tracker Podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, and Spotify

• Subscribe to the Canes County YouTube Channel

• Follow us on Twitter: @Canes_County, @BenjaminRivals, @TheCribSouthFLA, @AnthonyYero1, and @MichaelYero

• Follow us on Instagram: @Canes.County

Follow us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement